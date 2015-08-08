Состояния Льва Дурова остается крайне тяжелым – врачи

Фото: ТАСС

Медики оценивают состояние Льва Дурова, попавшего в больницу в пятницу, как крайне тяжелое, сообщает "Интерфакс"

Как рассказал агентству главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет, сейчас состояние артиста немного стабилизировалось, но по-прежнему остается крайне тяжелым.

Как пишет МИА "Россия сегодня", Дуров в пятницу потерял сознание, после чего был госпитализирован на скорой помощи. По данным некоротых изданий, у народного артиста СССР случился инсульт.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов. В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году после окончания Школы-студии МХАТ был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году – в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее.

Лев Дуров снялся более чем в 200 кинокартинах. В том числе в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Вооружен и очень опасен", "Хождение по мукам", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Человек с бульвара Капуцинов", "17 мгновений весны".