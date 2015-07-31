Волшебник с "Поля чудес": Леониду Якубовичу – 70 лет

Фото: ТАСС/ Виктор Борисов

Актер, обладатель премии "ТЭФИ", вот уже на протяжении почти 25 лет бессменный ведущий развлекательной передачи "Поле чудес" Леонид Аркадьевич Якубович отмечает 70-летний юбилей.

Леонид Якубович стал в прямом смысле преемником Владислава Листьева, основателя шоу "Поле чудес" на Первом канале. Формат программы был перенят у американцев (Wheel of Fortune) и адаптирован под зрителя постсоветской эпохи. Впервые "Поле чудес" появилось в эфире 25 октября 1990 года. Год спустя место ведущего занял Леонид Аркадьевич. В ноябре этого года передаче исполнится 25 лет.

За эти годы музей "Поля чудес", стихийно созданный из-за стремления участников одарить ведущего плодами то своего огорода, то своего творчества, пополнился пятью тысячами экспонатов. Здесь можно найти первый ящик, в котором выносили призы, костюмы разных народностей и элементы спецодежды различных профессий, которые надевал Якубович, многочисленные портреты, созданные в самых непредсказуемых техниках.

Несмотря на четверть века, проведенную за барабаном "Поля чудес", Якубович не чувствует себя уставшим от игры, и каждый раз входит в студию как в первый раз.

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

К круглой дате, к которой юбиляр относится скептически, в российский прокат вышла семейная комедия "Дедушка моей мечты". Якубович выступил в этом проекте не только автором сценария, но и исполнителем главной роли. Он и раньше появлялся в кино, однако в основном это были эпизоды и камео. Идея фильма родилась после того, как писатель Аркадий Инин прочел рассказ, написанный Якубовичем. На экранах "Дедушка" появился 16 июля.

Путь Леонида Аркадьевича к образу шоумена был непрост. В молодости работал на авиационном заводе токарем, электромехаником. Потом, получив среднее образование в вечерней школе, он поступил в Московский институт электронного машиностроения, где играл в Театре студенческих миниатюр, а затем перешел в Инженерно-строительный институт Куйбышева.

Во время учебы играл в команде КВН (кстати, с 2000 года и по настоящее время Якубович периодически приглашают в жюри Высшей лиги КВН).

В середине 70-х работал на заводе имени Лихачева и в пусконаладочном управлении ЗИЛа. Интересно, что Якубовича в итоге привлекли больше те машины, которые способные летать. В прошлом году исполнилось двадцать лет с момента первого его полета – самостоятельно поднялся в воздух на Як-18Т. Некоторое время спустя освоил еще шесть типов самолетов и даже два вертолета.

В 2002-м окончил Калужское авиационное училище, сертифицировался как пилот третьего класса на самолет Як-40.

Фото: ТАСС/ Сергей Давыдков

С юбилеем Леонида Аркадьевича поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на сайте российского правительства. Медведев отметил талант актера и его обаяние.

"Вас, легендарного телеведущего, автора более трехсот рассказов и монологов для эстрады, сценических и театральных представлений, знают и любят миллионы людей в нашей стране. Секрет такого большого успеха – в Вашем редком таланте, необыкновенном обаянии, умении каждый выход в телеэфир превратить в настоящий праздник", – говорится в поздравительной телеграмме.