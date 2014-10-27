Реформа здравоохранения в Москве не отразится на работе Фонда ОМС

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Реформа столичного здравоохранения не отразится в 2015 году на работе Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом на совместном заседании комиссий Мосгордумы сообщил директор московского фонда ОМС Владимир Зеленский, передает Агентство "Москва".

"Количество пациентов, получающих помощь, и объем услуг в рамках этого бюджета не будут уменьшены, тарифы на оказание помощи уменьшаться не будут", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в следующем году планируется оказать стационарную помощь около 1,7 миллиона пациентам. Эта цифра не уменьшится по сравнению с 2014 года, потому что Фонд ОМС закупает медпомощь, а не занимается содержанием больниц.

Бюджет столичного фонда обязательного медицинского страхования в 2015 году составит около 165,58 миллиарда рублей, в 2016 году - 175,89 миллиарда рублей, а в 2017 году - 193,695 миллиарда рублей.

Напомним, технологическая реформа московской системы здравоохранения позволит сократить сроки пребывания больного в стационаре примерно в три раза. За счет этого освободится до 30 процентов больничных коек.

В Москве планируется начать процесс "укрупнение" клиник - неэффективные больницы будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, в Москве планируют оставить, 35 "тысячекоечных больниц", которые будут работать в системе ОМС. В ходе реформы планируется ликвидировать 28 городских медицинских учреждений и сократить более 7 тысяч медработников.

Печатников напомнил, что сегодня бюджет имеет право даже при наличии денег финансировать только стройку, капремонт и закупку оборудования свыше 100 тысяч рублей. Покупателем остальных медицинских услуг является Фонд ОМС. Полностью на бюджетном финансировании остаются туберкулез, психиатрия, инфекционные болезни. Гемодиализ и онкология с 2015 года тоже переходят на ОМС. При этом финансирование здравоохранение не уменьшается, просто те деньги, которые раньше шли из бюджета, переходят в распоряжение ОМС.

Ранее сообщалось, что в ряде больниц, которые не будут востребованы в новой системе здравоохранения, появятся "социальные койки" - места, где за хронически больными и пожилыми людьми будут ухаживать медработники. Первый из предполагаемых центров может открыться в горбольнице №11, которую в ходе реформы присоединят к больнице №24.