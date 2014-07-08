Москва начала "подкармливать" беременных и детей до трех лет

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Столичные молочно-раздаточные пункты при поликлиниках начали выдавать продуктовые наборы - соки и молоко - беременным москвичкам и кормящим матерям, рассказал M24.ru заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Кроме того, расширился список продуктов для малышей до трех лет. Помимо "молочки" и сухих смесей, им теперь выдают соки, каши, фруктовые, овощные и мясные пюре. Таким образом, категорий граждан, получающих продуктовую помощь от правительства Москвы, стало больше. Однако теперь на "прикорм" имеют право только мамы и дети с постоянной "пропиской" в Москве. Раньше молочные продукты и сухие смеси получали все дети до двух лет, даже если у их родителей была временная регистрация.

Расширить список категорий, получающих продуктовую помощь, требует федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан", пояснил Леонид Печатников. "Прописка" - это тоже требование закона. "Мы привели московское законодательство в соответствие с федеральным, поэтому теперь в перечень попадают беременные женщины, кормящие мамы, а в рацион входит пюре и различные "прикормы", - отметил Печатников.

Он сказал, что количество молочных продуктов не уменьшилось – изменились нормы выдачи. "В предыдущем приказе коровье молоко полагалось детям от нуля до года, а им это противопоказано – можно только материнское или его заменитель. Поэтому мы пересмотрели показания к назначению молока и молочных продуктов, при этом определили перечень, кому мы их даем", - рассказал Печатников.

По его словам, в 2014-2015 гг. на дополнительные продукты питания выделено по 3 млрд рублей.

Детям от нуля до пяти месяцев полагается 700 граммов сухой молочной смеси раз в месяц и 4,8 литра жидкой смеси раз в неделю, после 6 месяцев и до года нормы уменьшаются: 350 граммов сухой смеси раз в месяц и 2,4 литра жидкой раз в неделю. С года до трех детям уже выдают молоко, кефир и творог. Кроме того, с 4 месяцев малыши теперь могут получать раз в месяц по литру фруктового сока и фруктового пюре, с 5 месяцев – около 2 литров овощного пюре и 400 граммов сухой каши. С 7-8 месяцев дети станут получать пюре мясо-растительное (1300 граммов) и пюре мясное (560 граммов). Беременным женщинам теперь предоставляют по 6 литров молока в месяц и 2,6 литра сока. Кормящим мамам до 6 месяцев – 8 литров молока и 3,3 литра сока раз в месяц. При этом получать продукты мамы и дети могут ежедневно.

Чтобы получить продуктовый набор, беременные москвички должны написать заявление на имя руководителя женской консультации, где они наблюдаются. К заявлению нужно приложить ксерокопию паспорта, в том числе, страницы с указанием места регистрации. Получить дополнительное питание для самого малыша или кормящей мамы можно, обратившись в поликлинику по месту наблюдения ребенка. Матери также достаточно приложить к заявлению ксерокопию паспорта, а вот на ребенка нужны также копии свидетельства о рождении, полиса ОМС и свидетельства о регистрации по месту жительства. Отметим, что дополнительное питание могут получить только мамы, кормящие грудью, и только до того, как малышу исполнится 6 месяцев. В эти полгода "подкорм" получает только женщина, ребенку начинают выдавать продуктовый набор уже после 6 месяцев. Если же мама не кормит грудью, она не получает соки и молоко на свое имя, зато малыш с рождения имеет право на молочные смеси.

Между тем, как рассказал M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, не всем родителям нравится, что молоко теперь частично заменили другими продуктами. "Мы получаем много звонков от мам, - сказал он. - По всей видимости, в разных пунктах раздают продукты по-разному. Нужно выдать сок, к примеру, а его не завезли – выдают что-то другое. Кроме того, некоторые выдают товар на неделю вперед, вне зависимости от его срока годности".

По его словам, депутаты Мосгордумы проведут мониторинг молочно-раздаточных пунктов столицы. Кроме того, в ближайшие дни будет направлено письмо в департамент здравоохранения с просьбой разобраться с возникшими проблемами.

При этом депутат поддержал решение московских властей о выдаче детям не только молока, но и других продуктов. "Не всегда раньше дети потребляли выдаваемое количество молочных продуктов. А фруктовые, овощные, мясные смеси нужны для гармоничного развития ребенка", - заявил Антонцев.

В детской городской поликлинике №58, при которой находится молочно-раздаточный пункт, M24.ru рассказали, что набор продуктов не варьируется, даже если у ребенка есть аллергия на какие-то фрукты или овощи. "У нас есть стандартный перечень, мы не выбираем, выдаем по нормативам. Заменить одни продукты другими нельзя, так как поставляют именно то, что прописано. Даже при аллергии на молоко замену молока на кефир мы не можем сделать, так как это ничем не регламентировано", - отметил сотрудник поликлиники.

При этом родительская общественность бурно обсуждает в интернете ситуацию c заменой продуктов. "Выдали 24 банки морковного пюре на месяц, а у ребенка на него аллергия", - пишет пользователь на одном из родительских форумов.

Дерматолог детского отделения Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Татьяна Овечкина отметила, что просчитать общее меню для всех детей невозможно, так как аллергия проявляется индивидуально. "Наиболее аллергенны цитрусовые, шоколад, но у кого-то непереносимость молока, яблок, моркови, даже на хлеб бывает аллергия. Поэтому общее меню не подобрать, все сугубо индивидуально", - сказала эксперт. Таким образом, систему замены продуктов в масштабе Москвы создать практически невозможно.

Что касается малышей, у чьих родителей в Москве временная регистрация, директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов полагает, что вопрос с ними можно решить с помощью межбюджетных трансфертов. "Правительство Москвы может выставить счет родному региону родителей, и тот заплатит. Но если в Москве находятся граждане других государств, они должны самостоятельно компенсировать затраты на обеспечение их детей питанием", - подчеркнул он.

Наталья Савельева