Юбилейный вечер Николая Караченцова прошел в "Ленкоме"

Фото: ТАСС /Федор Савинцев/

Юбилейный вечер популярного актера состоялся в минувшее воскресенье в его родном Московском театре "Ленком". В течение почти четырех часов без антракта принимал поздравления с 70-летием народный артист РФ Николай Караченцов, сообщает ТАСС.

Поздравить юбиляра пришли представители политической деловой элиты, знаменитые спортсмены, деятели искусства и культуры, многие из которых приняли участие в юбилейном гала-концерте. Были зачитаны поздравительные телеграммы от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.

С видеопоздравлениями в адрес юбиляра выступили кинорежиссер Никита Михалков, художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин, коллектив Московского театра "Современник", народный артист СССР Армен Джигарханян. Поочередно поднимались на сцену Константин Райкин, Вениамин Смехов, Инна Чурикова, кинорежиссер Алла Сурикова.

В честь юбиляра со сцены "Ленкома" пели Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Илья Резник. Музыкально была представлена и семья Караченцова. Его внук, 12-летний Петя сыграл на рояле "Фантазию Шопена". А 9-летняя внучка Янина аккомпанировала на флейте композитору Лоре Квинт, которая исполнила свою песню "Театральный роман".

Завершился юбилейный вечер выступлением артистов "Ленкома", которые вместе со всем залом исполнили "Аллилуйю" из легендарного спектакля "Юнона и Авось".