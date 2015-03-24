Строительство тоннеля на 41 км Ленинградского шоссе начнется в апреле

Фото: M24.ru

В начале апреля начнется строительство тоннеля на 41 километре Ленинградского шоссе рядом с Панфиловским проспектом, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев. Сейчас завершается обустройство временной объездной дороги для будущего тоннеля.

По словам Бочкарева, уже начались работы по перекладке инженерных коммуникаций. Всего предстоит переложить почти 1500 метров водопровода, более 5700 метров дождевой канализации, более 1300 метра газопровода, а также 7100 метров кабельных.

Работы на развязке на Ленинградском шоссе завершатся летом 2016 года. Проект предусматривает строительство тоннеля длиной более 80 метров. В каждом из направлений появится по две полосы. Установят подземный переход, который позволит убрать существующий светофор.

Строительство развязки разгрузит Ленинградское шоссе на пересечении с Панфиловским проспектом и улучшит транспортное обслуживание Зеленограда. Основная проезжая часть Ленинградки расширится до четырех полос движения в каждом направлении.

Дороги Москвы: Ленинградское шоссе

Напомним, движение по Михалковскому тоннелю на Большой Академической улице запустят в третьем квартале текущего года. По словам Андрея Бочкарева, открытие тоннеля существенно улучшит транспортную обстановку на севере города. "Сейчас на пересечении улиц Большая Академическая и Михалковская регулярно отмечается затруднение дорожного движения, запуск тоннеля существенно улучшит трафик", – подчеркнул Бочкарев.

Тоннель будет шестиполосным, состоящим из 15 секций для транзитного движения транспорта. Длина тоннеля, который войдет в состав двухуровневой транспортной развязки, составит 410 метров.

В марте планируют запустить движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю. Стройка тоннеля завершилась в январе, сейчас необходимо благоустроить территорию.

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.В тоннеле оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы.

Шестиполосный Алабяно-Балтийский тоннель станет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.