На Ленинградском шоссе неизвестные напали на тележурналистов

ИТАР-ТАСС

На Ленинградском шоссе несколько мужчин на джипе напали на подмосковных тележурналистов.

Инцидент произошел накануне около шести часов вечера в деревне Рекино-Кресты, расположенной примерно в 20 км от Зеленограда по Ленинградскому шоссе. Несколько мужчин на джипе подъехали к съемочной группе солнечногорского ТВ, отобрали и разбили у журналистов аппаратуру, а также угрожали физической расправой. Об этом сообщает инфопортал Зеленограда со ссылкой на заявление Солнечногорского телевидения, опубликованное на странице в Facebook.

В деревне тележурналисты снимали репортаж о застройке парка, устроенного жителями в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинах.

Как рассказал в эфире телеканала «Подмосковье» главный редактор Солнечногорского телевидения Владимир Яковлев, полиция смогла задержать водителя джипа. Дальнейшей информации не поступало.

Ведется следствие.