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Новости культурного мира

06 июля 2014, 12:11

В Тверской области завершается фестиваль "Нашествие"

Ленинградское шоссе Тверская область Нашествие рок-фестивали

Вечером 6 июля ожидаются заторы на Ленинградском шоссе

6 июня в Тверской области закончится рок-фестиваль "Нашествие", передает телеканал "Москва 24".

Вечером в Москву поедут тысячи посетителей фестиваля, и эксперты ожидают серьезных заторов на Ленинградском шоссе. Кроме того, будут переполнены электрички.

Добавим, что на время проведения опен-эйра было увеличено количество пригородных поездов до фестиваля.

"Нашествие" проходит в Большом Завидово с 4 по 6 июля. Программа фестиваля открылась в ночь с 3 на 4 июля видеотрансляцией финального концерта "Короля и Шута". Несколько песен Михаила Горшенева сыграют "Кукрыниксы".

"Нашествие" - один из крупнейших фестивалей отечественной рок-музыки. Он проводится под открытым небом в Тверской области.

В разные годы на "Нашествии" выступали Гарик Сукачев, Земфира, Найк Борзов, Дельфин, "Чайф", "Океан Эльзы", "Король и Шут", "Тараканы!", "Пилот", "Ленинград", "Кирпичи", Vоплi Viдоплясова, "Агата Кристи".

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