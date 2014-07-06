В Тверской области завершается фестиваль "Нашествие"

Вечером 6 июля ожидаются заторы на Ленинградском шоссе

6 июня в Тверской области закончится рок-фестиваль "Нашествие", передает телеканал "Москва 24".

Вечером в Москву поедут тысячи посетителей фестиваля, и эксперты ожидают серьезных заторов на Ленинградском шоссе. Кроме того, будут переполнены электрички.

Добавим, что на время проведения опен-эйра было увеличено количество пригородных поездов до фестиваля.

