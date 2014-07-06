В Тверской области завершается фестиваль "Нашествие"

6 июня в Тверской области закончится рок-фестиваль "Нашествие", передает телеканал "Москва 24".
Вечером в Москву поедут тысячи посетителей фестиваля, и эксперты ожидают серьезных заторов на Ленинградском шоссе. Кроме того, будут переполнены электрички.
Добавим, что на время проведения опен-эйра было увеличено количество пригородных поездов до фестиваля.
"Нашествие" - один из крупнейших фестивалей отечественной рок-музыки. Он проводится под открытым небом в Тверской области.
В разные годы на "Нашествии" выступали Гарик Сукачев, Земфира, Найк Борзов, Дельфин, "Чайф", "Океан Эльзы", "Король и Шут", "Тараканы!", "Пилот", "Ленинград", "Кирпичи", Vоплi Viдоплясова, "Агата Кристи".