Неизвестный пригрозил взорвать три вокзала в Москве

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полицейские проверяют информацию об угрозах взрывов на трех вокзалах Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На службу "02" позвонил неизвестный и измененным голосом сообщил об угрозе взрыва на ряде объектов в Москве, среди которых были три вокзала: Курский, Ярославский, Казанский", – сказал собеседник агентства.

Проверку на Ярославском вокзале уже провели и взрывоопасных, подозрительных предметов полицейские не нашли. Продолжается проверка на Казанском и Курском вокзалах.

Источник в правоохранительных органах добавил, что проверяется и Ленинградский вокзал. Усилены меры безопасности на других объектах железнодорожного транспорта.

По сообщению Агентства "Москва", полиция также проверяет сообщение об угрозе взрыва в Кремле, американском посольстве, и еще в нескольких зданиях.

Неизвестный также пригрозил взорвать отделение ОВД на Ленинском проспекте, дом 4 и call-центр "Эко-мобайл" в Зеленограде.