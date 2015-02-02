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Москва 24

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Ж/Д и вокзалы

2 февраля, 11:38

В столицу прибыл первый двухэтажный поезд из Санкт-Петербурга

Ленинградский вокзал ж/д и вокзалы двухэтажные поезда

"Утро": В Москву из Санкт-Петербурга прибыл первый двухэтажный поезд

Утром 2 февраля в Москву из Санкт-Петербурга прибыл первый двухэтажный пассажирский состав. Его встретили на Ленинградском вокзале. Такой же поезд в это же время приехал в Санкт-Петербург из столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

Время отправления из Москвы и Санкт-Петербурга - 22.50. В Москву поезд будет прибывать на следующий день в 6.47, в Санкт-Петербург - в 6.44. Рейсы будут совершаться ежедневно. Время в пути составляет 8 часов.

Ранее сообщалось, что на первый рейс поезда №5/6 оформлено более 600 билетов, что составляет 75% от общей вместимости поезда на эту дату.

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Маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. В первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составит от 1299 рублей, затем она возрастет.

Купейный вагон поезда включает в себя 64 спальных места вместо 36. Вагон состоит из 4-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Штабной купейный вагон - 50 мест (вместо 18-24), вагон-ресторан может вместить 44-48 человек в обеденном зале.

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