Ленинградский рок-клуб пополнит свои ряды после 20-летнего перерыва

Фото: beregpitera.ru

Ленинградский рок-клуб (ЛРК) впервые после 1991 года пополнит свои ряды. Торжественная церемония состоится 3 мая, удостоверения вручит президент клуба Николай Михайлов.

"За время существования рок-клуба было выдано 700 билетов. 3 мая, после 22-летнего перерыва, мы, в рамках фестиваля "Рок на берегу Питера", проведем торжественную церемонию включения в ряды музыкантов рок-клуба новых участников", - рассказал музыкант и представитель ЛРК Антон Шлей.

По словам организаторов, пока что определены имена трех получателей, сообщает РИА Новости.

Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года. В конце 80-х рок-клуб получил свое помещение на улице Рубинштейна, 13, там играли "Кино", "АукцЫон", "Алиса", "Аквариум" и многие другие музыканты. Однако в начале 90-х клуб приостановил свою деятельность. Летом 2012 года ЛРК возобновил работу, однако ему пришлось переехать на Цветочную улицу, 6.