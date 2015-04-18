"Буги-вуги каждый день" двадцать лет спустя

Майк Науменко

18 апреля исполнилось бы 60 лет Михаилу "Майку" Науменко - лидеру группы "Зоопарк", чье имя сейчас, к сожалению, помнят гораздо меньше, чем оно того заслуживает. Трудно представить российского музыканта "золотого периода отечественного рока", не признающего влияния Майка. Группы "Зоопарк" не существует с 1991 года, с момента смерти Майка, но до сих пор десятки групп перепевают его песни, хотя публика часто не знает их автора.

Никуда не делись петербургские парадные и дворы-колодцы, городские романтики и, увы - гопники. Не потеряли актуальности пригородные блюзы, кухонные и дачные посиделки. А вот блестящие их описания авторства Майка, к сожалению, легли в запасники. Может быть - это закономерно. Все-таки, к русскому року Майк и "Зоопарк", работавшие в диапазоне от американского "гаражного рока" до ритм-н-блюза, имели отношение только в силу своей русскоязычности.

Майк Науменко и группа "Зоопарк"

Сейчас, когда интерес к рок-первоисточникам в противовес безликим современным лидерам хит-парадов усилился, самое время вспомнить и про "Зоопарк", а может быть, и познакомится с ним поближе. Мы попросили инициатора краудфандинг-проекта - сына Майка - Евгения Науменко рассказать о проекте "Песни простого человека", а музыкантов - прокомментировать свое в нем участие.

Евгений Науменко

- Официальные трибюты Майку Науменко уже выходили, плюс существует огромное количество неофициальных записей такого рода. Какие-то из них вам понравились?

- Всего вышло семь официальных трибьютов. Самый первый появился в 1991 году только на виниле. Так как я, к сожалению, пока не являюсь обладателем "вертушки", послушать его я смог совсем недавно - мне прислали цифру с исходников. Вообще, я очень люблю каверы и трибьюты. Для меня - это самостоятельный жанр: сделать из чужого хита что-то совершенное новое, со своей изюминкой. Поэтому, конечно, были каверы, которые понравились сразу и навсегда, были те, которые понравились чуть меньше. Если по персоналиям, то выделю "Я Знал" в исполнении Евгения Федорова из группы Zorge с пластинки "Парк МАЙКского Периода". Правда, гитарист "Зоопарка" Александр Храбунов не считает этот альбом трибьютом. Как он говорит, он собрал близких "Зоопарку" музыкантов и записал песни, которые либо не записывались, либо очень редко игрались на концертах. Отчасти я с ним согласен, но все равно буду считать эти песни кавер-версиями. Привычка.

[html] [/html]

- Почему вы решили, что сейчас такой проект нужен, все-таки, при том, что Майк – знаковый для отечественного рока человек, его песни сейчас знают немногие. Этот трибьют - своего рода миссия?

- Всё очень просто. 2015 - юбилейный год - в апреле папе исполнилось бы 60 лет. Первоначальную идею предложил коллекционер и продюсер Евгений Гапеев, который сказал, что хочет собрать на одной пластинке лучшие кавер-версии. Я же предложил записать абсолютно новые. Что касается миссии... Да, мне, конечно же, хочется, чтобы песни "Зоопарка" знали как можно больше людей. Но вот такого, что "мы выпустим миллион дисков, вы все их купите, а Майк Науменко станет известнее Цоя", естественно, нет. Если люди, незнавшие до этого творчество "Зоо", послушают этот трибьют, а потом откроют для себя оригиналы, я буду только рад.

- Над таким проектом, наверное, работает некое сообщество людей, которым не нужно объяснять кто такой Майк и зачем вы все это затеяли?

-Скорее, это сообщество людей, у которых есть одна цель. Я занимаюсь переговорами с артистами, принимаю решения "да" или "нет". Строю из себя босса и важничаю. Придумали мы этот трибьют, как я уже говорил, с Женей Гапеевым из фирмы "Отделение Выход". Он будет заниматься выпуском самого диска.

- В качестве пресс-атташе, как это сейчас модно называть, я позвал Злату Николаеву. Она сразу же и с радостью согласилась. Злата ведет наши страницы в соцсетях, а также общается с директорами и пиарщиками артистов. Еще Злата дает важные советы и спускает меня с небес на землю.

Сайт я доверил Сергею Шмакову, более известному, как Sidor. Сергей давным-давно сделал чуть-ли не первый сайт, посвященный "Зоопарку". Так что найти более заинтересованного человека, который все сделает правильно и с любовью, просто невозможно.

[html] [/html]

- Все ли музыканты, из тех кому вы предложили участвовать в проекте, согласились в нем участвовать?

- Как только мы поговорили с Гапеевым, я написал в Facebook Жене Федорову. Сказал, что делаем новый трибьют и очень(!) хочу Zorge. По-моему, он сразу согласился, но попросил время подумать о песне. Потом я написал Роману Рябцеву из группы "Технология". Мне очень нравятся его кавер-версии на "Аквариум", и я знаю, что он любит песню "Гопники". Тоже все решилось очень быстро. Паша "Паштет" Филиппенко, узнав про Рябцева, напросился к нему в дуэт. Мне кажется, это будет очень интересный трек. Вообще, проблем с музыкантами пока нет. Было два мотивированных отказа. Один артист сказал, что не играет кавер-версии принципиально. Второй не решился своим исполнением испортить оригинал. Это нормально. Очень помогли мне директора групп. Они и сами предлагали музыкантов, и находили, и договаривались с нужными нам.

- Для трибьюта вы запрашиваете серьезную сумму. На что идут эти деньги?

- Большая часть пойдет на "очистку" авторских прав. К сожалению, они принадлежат не мне. Часть пойдёт на печать CD. Да, мы не отказались и от старого доброго компакт-диска. Когда мы рассчитывали сумму, мы закладывались, что кому-то из музыкантов придется оплачивать студию, мастеринг. Но пока все работают исключительно бесплатно. Поэтому можно сказать, что половины заявленной суммы должно хватить. Из этих денег будут оплачены налог в бюджет РФ, комиссия planeta.ru, стоимость почтовой доставки CD нашим акционерам.

Корреспондент M24 расспросил участников проекта:



При каких обстоятельствах вы услышали песни Майка и помните ли вашу реакцию?

Что выделяло Майка Науменко на отечественной рок-сцене?

Как выбирали песню для трибьюта и почему выбрали именно эту?

Есть ли надежда на то, что благодаря этому трибьюту кто-то откроет для себя имя Майка?

Борис Гребенщиков "Аквариум"

-Обстоятельств не помню; реакцию помню: слава Богу, нашелся, наконец, один нормальный человек, который поет так, как надо.

- Не было никакой "отечественной рок-сцены". Отечество напускало на нас милицию и вызывало на тайные допросы в КГБ. Ему не из чего было выделяться. Он просто был собой.

- Давно хотел; я подпевал еще в оригинальной записи песни "Растафара" (Натти Дрэда).

- Надежд у меня нет.

Евгений Хавтан ("Браво")

- Майк Науменко - один из самых недооцененных героев питерского рока восьмидесятых, и то, что его изображения нет на футболках и постерах - не значит, что его не было в истории. Для меня он один главных питерских героев восьмидесятых.

- Его песни я услышал как раз в начале восьмидесятях. К сожалению, живьем видел на том этапе, когда группа была не в лучшей форме, но было очевидно, что это не было похоже на песни большинства групп ленинградского рок-клуба . В его песнях не было "разводки" и претензии, зато с лихвой хватало самоиронии –очень редкой черты для групп восьмидесятых.

- Выбор сразу пал на две любимые песни "Выстрел" и Blues De Moscou. Выбрал вторую, так как решил положить конец дурацким спорам на тему круче - Москва или Питер . Очень редко каверы звучат лучше оригиналов. Но для меня участие в данном проекте – дань уважения замечательному музыканту, -одному из столпов ленинградского рок-н-ролла , чьи песни со мной навсегда.

Андрей Заблудовский ("Секрет")

-Первый раз услышал песни Майка на альбоме "Майк и Борис", причем песни Майка, в отличие от песен БГ, мне особо не понравились. Позже, когда услышал "Уездный город Н", стал прислушиваться, и понял, что Майк - фигура и поэт. Позже, где-то в 1979-м познакомились.

- Я играл в группе "Выход", а Майк приходил к нам на репетиции. В 1981-м я впервые увидел его на сцене и это было неописуемо круто. Такой драйв пер!

- Уже в "Секрете" я предложил ребятам дописать в наш первый альбом "Ты и Я" - "Мажорный рок-н-ролл" (битлы же тоже Чака Берри пели). Все согласились, тем более, что песню "Мажорный рок-н-ролл" группа "Секрет", еще до меня в 1982 году, играла с Майком в Москве, где и познакомились.

- Боюсь, что новых поклонников не откроем, но надежда, хотя и слабая, но есть.

Павел "Паштет" Филиппенко (дуэт с Романом Рябцевым)

- Честно говоря, я никогда не был восторженным фанатом Майка Науменко. Может быть потому, что мне в русском роке нравилась не только мощная текстовая часть, но и мелодика, и аранжировки.

- Впервые я услышал о "Зоопарке", когда мой интерес к отечественным артистам уже затухал. При этом меня всегда интересовали артистичность, загадочность и харизма фронтмена группы. Что сейчас (вместе с сильной антисоциальной составляющей) на фоне повального конформизма, становится очень актуально.

- Песня "Гопники" выбрана хотя бы из-за уникального названия, ставшего историческим термином, вызывающим у слушателя массу воспоминаний и ассоциаций.

- Сборник-посвящение творчеству Науменко – отличный шанс воспользоваться новыми звуковыми технологиями и дать материалу то, чего не хватало в восьмидесятые.

Роман Рябцев ("Технология")

- "Зоопарк" я услышал впервые на первом курсе института, в 1986 году. Мой однокурсник был большим фанатом ленинградского рока (а я, кроме "Аквариума" на тот момент, ничего особо не знал). Вот Илья "на картошке" и спел несколько песен Майка под гитару,а потом уже дал переписать кассету.

- Для меня, воспитанного на исключительно мелодичной музыке, манера Майка явилась откровением. Сначала я не понимал - как это можно так(!) исполнять песни, полудекламировать. Но его тексты перевесили мою страсть к правильным и выверенным нотам, и я проникся.

- Для трибьюта выбрал "Гопники" именно потому, что это была первая песня "Зоопарка", которую я услышал (сначала в исполнении моего друга, а потом в записи). И ее же мы играли и пели на той самой "картошке" на первом курсе. К тому же в Воронеже (где всё это и происходило) персонажей из этой песни было в избытке, и она была очень актуальна для нас. Впрочем, с тех лет процент гопоты в стране остался неизменным, так что песня по-прежнему актуальна (несмотря на несколько других кумиров у гопничков в наше время)

- Безусловно. Даже я в свое время песню "Мы любим буги-вуги" услышал и полюбил в исполнении "Секрета", и лишь потом узнал ее автора. Если этот трибьют поможет сохранить интерес к творчеству Майка, то это будет правильно.

Миша Лузин

- Хрен его знает, как я услышал песни Майка. Кажется, произошло это благодаря серии кассет "Легенды русского рока" в период первоначального накопления музыкального капитала, когда я решил временно переключиться с Битлз и Дорз на отечественного производителя. Послушал "Кино", послушал "Аквариум" а где-то между ними на прилавке пиратского магазина затесалась запись "Зоопарка". Купил. Послушал. Понравилось.

- Какая-то залихватская веселость, стебалово и 100-процентная жизненность с точки зрения студента первых курсов университета. В конце 90-х екатеринбургские гопники по-прежнему мешали нам жить, запас сухих вин регулярно подходил к концу, "сладкие N" превращалась в "дрянь", разнонаправленные "гуру из Бобруйска" учили жизни на каждом перекрестке. Веселое было время, и Майк был идеальным его саундтреком, послом портвейна и рок-н-ролла.

- Эти двое друзей Майк и БГ - мощные буддийские диверсанты. "Мой друг сказал мне: мы с тобой бодхисаттвы, а значит, нам пора в магазин". Зачем идти в магазин, понятно, как два пальца, что такое бодхисатва - не было понятно, но звучало круто и мотивировало разобраться. Это уже потом пошло-поехало - "Сай Рам, отец наш батюшка; Кармапа - свет души; Ой, ламы линии Кагью - до чего ж вы хороши", а начиналось все с подкупающей Майковской простоты: "Мы с тобой бодхисаттвы, побежали за водкой в такси" (как показывает жизненный опыт, одно другому не противоречит).

- Колебания в выборе песни были, но мой друг Женя Жилин сказал - "Мы с тобой бодхисаттвы! А значит…" Короче, участием в трибьюте с этой песней мы хотим сказать Майку спасибо за то, что он открыл нам это слово и его смысл. Да в общем то и песня огонь.

- Все, кто хотел открыть для себя Майка, сделали это уже давно. Трибьют даст современное прочтение его песен, через которое, возможно, они обретут новую жизнь.

Евгений "Ай-ай-ай" Федоров (Zorge, Optimystica Orchetra, экс-Tequilajazzz)

- Я уже не помню когда это было. По-моему это произошло на каком-то “хипповском флэту”, в гостях у “системных”, что было очень необычно, так как это был совсем не их репертуар. Надо сказать, что я хвастался тем, что мой брат Дюша играл немного в Зоопарке, заменяя Сашу Храбунова. При этом сам я на тот момент толком его и не слушал. Заинтересовался только когда стал свидетелем забавной пикировки Майка и БГ на поэтическом семинаре в ЛРК, в 47-й, по-моему, комнате. Он меня тогда очень впечатлил интеллектом и каким-то очень здоровым цинизмом, в хорошем смысле.

- В песнях Майка была - обычная жизнь, узнаваемая, повседневная, все остальные так или иначе были отстраненными в песнях. Ну, так казалось из-за незнания языковых особенностей и внутренней мифологии разных групп и группировок.

- Я еще колеблюсь между двумя, думаю, запишем две, а потом выберем и объявим.

- Ну конечно откроет. А как же? Не надежда, а уверенность.

Александр Иванов ("Наив", "Радио Чача")

- Классе в восьмом я услышал песню "Лето" и очень взбодрился. Во-первых, ее просто играть, а, во-вторых, она была не обычной дворовой песней, а даже немного диссидентской. "Сегодня сейшн в Ленсовете", - на то время звучало очень лихо!

- Была правда, порой неприглядная. Та бытовая правда, которую другие избегали, а Майк, наоборот, показывал ее ужас и одновременную красоту.

- Пожалуй, "Лето" - моя любимая песня с детства.

- Современным молодым людям довольно сложно воспринимать старую музыку, особенно советскую подпольную. На их вкус она слишком непрофессионально записана.

- Надеюсь, новые прочтения старых хитов помогут обратить внимание молодежи на выдающиеся, но незаслуженно забытые песни Майка.

Алексей Певчев