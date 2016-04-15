В Сети появился новый клип экс-вокалистки группы "Ленинград"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В интернете появился первый клип бывшей вокалистки группы "Ленинград" Алисы Вокс-Бурмистровой. Композиция, на которую он снят, называется "Держи".

Певица недавно начала сольную карьеру и представила ролик на своей странице в социальной сети. Добавим, что новая песня – кавер на "Тримай її за руку" группы "Скрябин".

О том, что Алиса ушла из "Ленинграда", стало известно 25 марта. Одной из причин, по которой певица могла покинуть коллектив, называют разногласия с лидером группы Сергеем Шнуровым и "звездную болезнь", якобы проявившуюся после того, как в свет вышел хит "Экспонат".

Вокс проработала с группой Сергея Шнурова четыре года, заменив в 2012 году солистку Юлию Коган, которая покинула коллектив из-за беременности. В настоящее время певица также занимается сольной карьерой.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=vIeNODU8C9g]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Алиса Вокс