Лена Катина споет свои новые песни в эфире Moscow FM

30 апреля в 13.00 в эфире Moscow FM 105.2 экс-солистка скандальной группы "Тату" Лена Катина представляет свои новые песни на английском языке.

Лена появилась на телевиионных экранах 12 лет назад, еще будучи подростком. Тогда рыжая Лена держалась за ручку с черненькой Юлей, а дуэт "Тату" гремел на весь мир. Сегодня Лена Катина уже взрослая, без Юли и группы "Тату", но все также полна творческих планов.

В апреле 2009 года Катина начала работу над сольным альбомом на звукозаписывающей студии в Лос-Анжелесе. В записи материала приняли участие Борис Ренский и экс-музыканты "Тату" - Свен, Трой, Стив и Домен. Первый сингл был выпущен во второй половине года, а дебютный англозычный альбом в начале 2010.