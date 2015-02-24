Led Zeppelin переиздали альбом Physical Graffiti спустя 40 лет

Обложка альбома Physical Graffiti

Ровно 40 лет назад короли хард-рока Led Zeppelin выпустили двойной альбом Physical Graffiti. 24 февраля в свет вышло переиздание шестой по счету пластинки музыкантов. Продюсированием и мастерингом занимался гитарист Джимми Пейдж.

Помимо ремастеринга старых песен, на релизе присутствует неопубликованный ранее материал. Релиз доступен на CD, виниле, в цифровом формате и лимитированном Super Deluxe Boxed Set. Заказать альбом можно здесь.

Physical Graffiti – шестой студийный двойной альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 24 февраля 1975 года лейблом Swan Song. В 2011 году обложка альбома заняла 12-е место в списке лучших каверов всех времен по версии интернет-издания Music Radar.