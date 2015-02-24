Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2015, 19:14

Шоу-бизнес

Led Zeppelin переиздали альбом Physical Graffiti спустя 40 лет

Обложка альбома Physical Graffiti

Ровно 40 лет назад короли хард-рока Led Zeppelin выпустили двойной альбом Physical Graffiti. 24 февраля в свет вышло переиздание шестой по счету пластинки музыкантов. Продюсированием и мастерингом занимался гитарист Джимми Пейдж.

Помимо ремастеринга старых песен, на релизе присутствует неопубликованный ранее материал. Релиз доступен на CD, виниле, в цифровом формате и лимитированном Super Deluxe Boxed Set. Заказать альбом можно здесь.

Physical Graffiti – шестой студийный двойной альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 24 февраля 1975 года лейблом Swan Song. В 2011 году обложка альбома заняла 12-е место в списке лучших каверов всех времен по версии интернет-издания Music Radar.

Led Zeppelin – британская рок-группа, образовавшаяся в сентябре 1968 года в Лондоне. Коллектив признан одним из самых успешных, новаторских и влиятельных в истории. Led Zeppelin стали одной из ведущих групп хард-рока и сыграли важную роль в становлении хэви-метала. Отказавшись от выпуска синглов, музыканты стали основателями понятия "альбомный рок".

Led Zeppelin остаются одной из самых успешных рок-групп: общий тираж альбомов превышает 300 миллионов. При этом семь альбомов Led Zeppelin поднимались в топ Billboard 200. Кроме того, Led Zeppelin занимают первое место в списке VH1 "100 величайших артистов хард-рока".

В 1995 году Led Zeppelin были введены в "Зал славы рок-н-ролла", в 2005 году – получили "Грэмми", а в мае 2006 года – Polar Music Prize (музыкальный аналог Нобелевской премии).

Led Zeppelin музыка Physical Graffity

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика