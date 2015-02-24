Led Zeppelin переиздали альбом Physical Graffiti спустя 40 лет

Обложка альбома Physical Graffiti
Ровно 40 лет назад короли хард-рока Led Zeppelin выпустили двойной альбом Physical Graffiti. 24 февраля в свет вышло переиздание шестой по счету пластинки музыкантов. Продюсированием и мастерингом занимался гитарист Джимми Пейдж.
Помимо ремастеринга старых песен, на релизе присутствует неопубликованный ранее материал. Релиз доступен на CD, виниле, в цифровом формате и лимитированном Super Deluxe Boxed Set. Заказать альбом можно здесь.
Physical Graffiti – шестой студийный двойной альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 24 февраля 1975 года лейблом Swan Song. В 2011 году обложка альбома заняла 12-е место в списке лучших каверов всех времен по версии интернет-издания Music Radar.
Led Zeppelin остаются одной из самых успешных рок-групп: общий тираж альбомов превышает 300 миллионов. При этом семь альбомов Led Zeppelin поднимались в топ Billboard 200. Кроме того, Led Zeppelin занимают первое место в списке VH1 "100 величайших артистов хард-рока".
В 1995 году Led Zeppelin были введены в "Зал славы рок-н-ролла", в 2005 году – получили "Грэмми", а в мае 2006 года – Polar Music Prize (музыкальный аналог Нобелевской премии).