21 ноября 2013, 21:51

В мире

В Риге при обрушении крыши торгового центра погибли два человека

Фото: ИТАР-ТАСС

У торгового центра Maxima, расположенного в одном из спальных районов Риги, обрушилась крыша. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 ноября.

Происшествие унесло жизни двух человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвийской республики в своем аккаунте в Twitter. Число пострадавших в настоящий момент уточняется.

Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров. Спасатели не исключают, что под завалами торгового центра еще могут оставаться люди. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции, а также бригады скорой помощи.

Пока поступила информация о 15 посетителях ТЦ, извлеченных из-под завалов, сообщает агентство "Интерфакс".

Латвия завалы обрушение кровли жизнь в мире

