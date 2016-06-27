В поездах МКЖД разрешат провозить до 12 велосипедов

Фото: DPA/ТАСС/Frank Duenzl

Поезда "Ласточка", которые начнут курсировать по Московской кольцевой железной дороге (МКЖД), оборудуют велокреплениями, сообщает mos.ru со ссылкой на заместителя начальника по стратегическому развитию и инвестициям ГУП "Московский метрополитен" Романа Латыпова.

Велокрепления установят в двух из пяти вагонах поездов, курсирующих на МКЖД. За раз в одном поезде можно будет перевезти до 12 велосипедов.

"В требованиях к подвижному составу отдельным пунктом говорилось об обязательном наличии велокреплений в поездах. Сейчас рассматриваются варианты вертикального и горизонтального крепежа. Уже решено, что специальные места для провоза велосипедов будут размещаться во втором и четвертом вагонах", – пояснил Латыпов.

Всего по кольцу будут курсировать 33 пятивагонных поезда "Ласточка". В будущем, когда МКЖД станет популярнее, электрички могут стать десятивагонными. Тогда туда поместится до 24-х велосипедов.

По словам Романа Латыпова, возле каждого транспортно-пересадочного узла МКЖД планируется организовать велопарковки, а также станции велопроката. Так, например, уже сейчас можно взять напрокат велобайк напрокат у остановок МКЖД Сити, Площадь Гагарина, Лужники, Ботанический Сад и Владыкино.