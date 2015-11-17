Проезд на трех маршрутах "Ласточки" подешевел

"Утро": Стоимость проезда на трех маршрутах "Ласточки" снизилась

Цена на проезд в поездах "Ласточка" снизилась, сообщает телеканал "Москва 24". На Ленинградском направлении подешевели и разовые билеты, и абонементные.

Цена за билет изменилась на трех маршрутах. Доехать от Сходни до Химок и от Сходни до Зеленограда можно за 35 рублей вместо 50.

Проезд от Крюкова до Химок снизился со 100 до 75 рублей. Абонементы на участках Сходня – Химки и Сходня – Крюково стоит теперь 1750 рублей вместо 2000.

Сейчас пассажиры могут купить три вида абонементных билетов: на пять рабочих дней, на месяц по рабочим дням и на полный месяц.

Всего с момента запуска "Ласточек" между Москвой, Зеленоградом и Тверью было продано более четырех тысяч абонементов.

Напомним, железнодорожный экспресс "Ласточка" за первый месяц движения на участке Москва – Крюково – Тверь перевез 625 тысяч 844 пассажира.

Жители Зеленограда за месяц приобрели более 1000 абонементов. Всего пассажиры купили 4234 абонемента. Пересели на "Ласточку" более половины всех пассажиров.

Движение новых скоростных составов "Ласточка" на участке Москва – Крюково – Тверь было запущено 1 октября. Они способны развивать скорость до 160 километров в час. В результате, время в пути сократилось в два раза – с 57 до 25 минут.