От "Антихриста" до "Нимфоманки": ретроспективу Ларса фон Триера покажет "КАРО"

Кадр из фильма "Меланхолия". Фото: IMDb

Мини-ретроспектива фильмов Ларса фон Триера пройдет в кинотеатре "КАРО 8 Атриум", сообщают организаторы. С 10 по 31 мая в рамках проекта "КАРО.Арт" здесь покажут три работы режиссера – "Антихрист", "Меланхолия" и обе части "Нимфоманки". Показы будут сопровождаться обсуждениями кинокритиков и киноведов.

Эти картины, которые фон Триер снял, переживая затяжное депрессивное расстройство, известны как "трилогия депрессии". Три фильма объединены именем Шарлотты Генсбур, исполняющей в них главные роли, и темой диалога с Андреем Тарковским.

Посвящением Тарковскому заканчивается "Антихрист" (2009), в котором супружеская пара (Шарлотта Генсбур и Уиллем Дефо) отправляются в уединенный дом в лесу, чтобы пережить смерть ребенка, но неожиданно начинают испытывать друг к другу ненависть. Зрители Каннского кинофестиваля, на котором состоялась премьера фильма, сочли упоминание имени советского режиссера поэтического кино в таком контексте неуместным и оскорбительным.

В "Меланхолии" (2011) затрагивается тема "нормы" и "патологии" – психически нормальная героиня Шарлотты Генсбур оказывается более слабой и беззащитной, чем героиня Кирстен Данст, переживающая глубокую депрессию. "Нимфоманка", двухчастная картина, снятая в 2013 году, по сути представляет собой сеанс психоанализа: героиня Генсбур рассказывает случайному прохожему, подобравшему ее избитой на улице, историю становления собственной сексуальности – с детства до пятидесятилетия.

Разобраться в особенностях художественного мира датского режиссера зрителям помогут киновед, куратор курса "Современное кино" Московской школы кино Всеволод Коршунов и кинокритики Антон Долин, Сергей Дешин и Владимир Лященко.

Показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Подробности о показах – на сайте сети "КАРО".