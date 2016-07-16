Летний "Ламбада-маркет" откроется на "Стрелке"

Фото: facebook.com/lambadamarket

В воскресенье, 17 июля, на территории Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" расположится "Ламбада-маркет" – грандиозная ярмарка, на которой мастера со всей страны представят сделанные вручную одежду, сумки, украшения, посуду и многое-многое другое.

Как сообщается на сайте проекта, в марке примут участие около 180 тщательно отобранных магазинов, дизайнеров и частных лиц. Они предложат посетителям ярмарки все самое интересное и уникальное – от визитниц до настенных панно.

На фудкорте разместятся еще около 30 участников "Ламбада-маркета", которые накормят гостей уличной и домашней едой, грилем, прохладительными лимонадами, мороженым и сладостями.

В течение всего дня на "Стрелке" будет звучать живая и электронная музыка, отвечающая самым разнообразным вкусам пришедших на маркет.