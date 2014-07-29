Тарантино снимет "Ненавистную восьмерку", сценарий которой утек в сеть

Квентин Тарантино. Фото: facebook.com/QuentinTarantino

Квентин Тарантино заявил на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, что все-таки снимет фильм "Ненавистная восьмерка" (The Hateful Eight), сценарий которого зимой утек в сеть. Ранее режиссер в связи со скандалом приостанавливал работу над картиной.

"Да, мы его снимем. Все для вас. Мы не были уверены, стоит ли, но только что я решил: снимем", - цитирует издание IGN Тарантино, ответившего на вопрос одного из фанатов в рамках Comic-Con.

Сценарий "Ненавистной восьмерки" зимой выложили на файлообменнике, ссылку на документ опубликовала в своем блоге компания Gawker Media. Тарантино подал в суд на оба портала. Впрочем, в мае режиссер добровольно отозвал иск против журналистов.

В апреле Тарантино устроил целую театральную постановку, в которой утекший сценарий ленты читали Брюс Дерн, Курт Рассел, Тим Рот и другие известные актеры.

"Ненавистная восьмерка" расскажет о событиях, происходящих в штате Вайоминг после окончания гражданской войны. Дилижанс, в котором едут пара охотников за головами, солдат и заключенная, из-за метели сбивается с маршрута.