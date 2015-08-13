Трейлер нового фильма Тарантино появился в Сети

Фото: imdb.com
В интернете появился трейлер нового фильма режиссера Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка". Ролик выложили на официальном канале Weinstein Company в Youtube.
Фильм рассказывает о том, как в одном доме, спасаясь от снежной бури в горах, оказываются генерал и солдаты армий Севера и Юга, палач, ковбой, охотники за головами и преступники. Действие происходит спустя несколько лет после окончания Гражданской войны в США.
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Видео: youtube/пользователь: The Weinstein Company
Главные роли в новой картине исполнили Курт Рассел, Ченнинг Татум, Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот и другие.
В прокат "Омерзительная восьмерка" выйдет 25 декабря этого года.
Среди его работ – "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Убить Билла – 1, 2", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и другие.
Был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус", "Золотая пальмовая ветвь", "Эмми", "Грэмми" и других.