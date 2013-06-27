День молодежи в парках: концерты, мастер-классы, спортивные состязания

Фото: ИТАР-ТАСС

Традиционно 27 июня в России отмечается День молодежи. Столичные парки отметят праздник с размахом - в выходные там пройдут большие концерты, всевозможные мастер-классы и спортивные соревнования.

На территории парка "Кузьминки" организуют площадку экстремальных видов спорта, на которой пройдет велошоу, выступление джолиджамперов, а также мастер-класс от профессиональных роллеров. На специальной хип-хоп площадке пройдут мастер-классы брейкдансеров, битмейкеров и граффити-художников.

Кроме того, на мероприятии пройдут соревнования по дартсу, шашкам и Counter Strike. А на главной сцене парка будет организован большой концерт.

Завершит праздничный концерт флешмоб - одновременный запуск сотен воздушных шаров. Активисты посадят "Дерево молодежи" и украсят его ленточками с пожеланиями.

В парке Горького в этот день состоится концерт с участием Саши Лавер (поп-певец из Одессы), The Cup Of Music (джаз, фанк-группа) и Natbee (Бурова Наталья) - российская певица, исполняющая композиции в стилях pop, blues, house-pop и r'n'b.

В парке "Фили" устроят мастер классы самых разных направлений. Все желающие смогут попробовать себя в роли телекорреспондента, сделать цветок лотоса из оригами, научиться танцевать и попрактиковаться в цигуне, а также стать моделью для боди-арта.

На территории парка пройдет концерт китайских танцев, а в аллеях граффити-художники создадут настоящие произведения искусства.

Любители спорта смогут принять участие в соревнованиях по волейболу и мини-футболу.

Фото: ИТАР-ТАСС

Также в этот день в парке "Перовский" состоится выступление духового оркестра и шоу мыльных пузырей.

На спортивных площадках пройдут соревнования по стритболу, можно будет обучиться водить "рукомобилем", поиграть в дартс, шашки, шахматы, боулинг и городки.

Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах декоративной росписи, бисероплетению, изобразительному искусству, рисунку, живописи и многих других.

Встретить День молодежи можно будет в парке "Сокольники" – там в ночь с 28 на 29 июня пройдет летняя "Ночь в парке". Мероприятие пройдет в стилистике Bali Art Party. На площадке "The Баssейн" выступит участник DJ-проекта острова Бали The Pop Kids.

Начало мероприятия в парке "Кузьминки" - в 15:00, в "Перовском" - в 12:00, в парке "Фили" – с 12:00, в парке Горького - с 18:00.