Бал-маскарад и экскурсии пройдут в Кузьминках

Фото: kuzminki-msk.ru

Атмосферу дворянских праздников конца XVIII – XIX века создадут в Музее русской усадебной культуры в Кузьминках. Со 2 по 11 января посетители смогут бесплатно посетить выставки и принять участие в тематических экскурсиях.

"Каждый праздничный день можно поучаствовать в разнообразных интерактивных костюмированных экскурсиях и программах: бале-маскараде, литературно-музыкальном салоне, попасть в старый усадебный дом, сделать елочную игрушку своими руками, покататься на лошадях в экипаже", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Бесплатные выставки в дни новогодних праздников - "Знакомьтесь, Голицыны", "Дачная жизнь в фотографиях", "Прогулки по Москве".

Добавим, что архитектурно-парковый ансамбль усадьбы Влахернское-Кузьминки, на территории которого находится Музей русской усадебной культуры, имеет более чем 300-летнюю историю.