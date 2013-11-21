Столичные парки презентовали новогоднюю программу

Московские парки подготовили к новому году масштабную праздничную программу. Так, в эти дни пройдут рождественские ярмарки, детские елки, театральные представления, спортивные соревнования и другие зимние забавы. Кроме того, в парках откроются школы фигурного катания, будут проводиться мастер-классы для взрослых и детей, а также лыжные и сноубордические школы. Об этом сообщил глава департамента культуры Сергей Капков в ходе пресс-конференции.

Парк "Сокольники". Фото: park.sokolniki.com

В "Сокольниках" с 22 декабря по март 2014 года разместится традиционная планета " LёD". На площадке эстрады "Березки" на Песочной аллее появится ледяной город. По выходным здесь будут проводить мастер-классы от чемпионов мира по скульптуре и льда. Будут созданы ледяные композиции "Европа в миниатюре", лабиринт "Подводный мир", Дом музыки.

С 21 декабря по 8 января в парке пройдут зимние спортивные игры. Посетителей ждут соревнования по хоккею, керлингу, скоростному спуску на тюбах, зимнему футболу, биатлону и др. На катке "Лед" пройдут показательные выступления по фигурному катанию, а также мастер-классы спортсменов шоу-балета Ильи Авербуха.

С 21 декабря по 8 января в "Сокольниках" развернется рождественская ярмарка. В рамках проекта организуют театрализованные представления, музыкальные концерты, а также конкурсы и развлечения для всей семьи.

Центральным местом празднования Нового года станет Фонтанная площадь, где установят огромные часы и экран для трансляции новогоднего поздравления президента. 31 декабря здесь пройдет "Новогодний огонек", а также флешмоб с участием сотни Дедов Морозов. Концепция празднования Нового года в "Сокольниках" составлена по мотивам фильма "Карнавальная ночь".

Рождественские гуляния, которые пройдут 7 января, будут организованы в стилистике знаменитой повести Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". Посетителей ждут хороводы, колядки, катание на санях, игры и народные угощения. Также в программе конкурсы, мастер-класс по лепке вареников, конкурс снеговиков и роспись рождественских пряников глазурью.

Парк Горького. Фото: ИТАР-ТАСС

В парке Горького с середины декабря до конца новогодних каникул перед катком буду установлены волшебные сферы: в "Сфере сказок" на Музыкальной эстраде прозвучат зимние сказки, а в "Сфере предсказаний" можно будет поймать волшебную цитату, которая приоткроет тайну будущего года. В "Сфере желаний" каждый сможет написать свое желание и привязать его на рога сказочного оленя.

В новогоднюю ночь на катке прозвучат вальсы, а после полуночи пройдет дискотека и караоке. В Рождество гости парка смогут принять участие в мастер-классах по ледовой скульптуре, а также поучаствовать в создании снежных инсталляций "Свет Рождества".

Во время новогодних каникул и по выходным дням в парке Горького проведут "Зимние парковые игры", участники которых посоревнуются за победу в новых видах спорта. Например, в снежном гольфе, снежном боулинге, кроссе с ледяными дорожками, ретро-керлинге, метании снежков и в морском бое на снежном поле.

27 декабря на Центральной площади парка "Измайловский" откроется интерактивная ярмарка "Волшебное Рождество", которая будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 до 7 января включительно. На ярмарке можно будет купить новогодние игрушки, украшения, подарки, угощения, сувениры с новогодней, рождественской и олимпийской символикой. Также на ярмарке организуют мастер-классы по изготовлению подарков, украшений, росписи новогодних игрушек. Для детей и взрослых пройдут тематические анимационные программы.

Парк "Измайловский". Фото: izmailovsky-park.ru

На катке пройдут занятия по фигурному катанию First step, интерактивные программы, спортивные соревнования, показательные выступления спортсменов, концерты и ледовые шоу.

31 декабря в "Измайловском" в 22.00 начнется новогодняя программа с лазерным шоу, главным героем которого станет символ наступающего года – лошадь.

7 января в парке с 17.00 стартует рождественская программа "Свет далекой звезды". Гостей ждут семейные "снежные" конкурсы, кулинарные мастер-классы, фестиваль театров-вертепов и многое другое.

В парке искусств "Музеон" весь зимний сезон будут проходить маркеты, на которых можно будет купить товары от Международного союза ремесленников и авторские работы. Планируется, на ярмарках можно будет купить все, начиная от дизайнерских валенок, украшений из стекла, и заканчивая домашним вареньем и рождественскими пряниками.

В новогоднюю ночь в парке пройдет бал-маскарад и дефиле карнавальных костюмов, конкурс на лучшую карнавальную маску, музыкальные выступления, кулинарные мастерские, театральный перформанс и праздничный салют. Гостей ждет праздничный стол с традиционными новогодними угощениями: салатом оливье и селедкой под шубой.

7 января в 14.00 в "Музеоне" покажут спектакль, посвященный рождению Христа. В мистерии примет участие хор Театра современной драматургии. В отдельной зоне посетителей парка ждет теплый чай и рождественские истории. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах. Например, в кулинарной мастерской будут готовить большой рождественский пирог, которым в конце вечера угостят всех посетителей.

В парке "Бабушкинский" новогодние каникулы пройдут под лозунгом Color Park. В праздничные дни здесь будет работать креативная мастерская, где посетители смогут создать новогодние игрушки, украшения, арт-объекты разных цветов из различных материалов. Каждый день благодаря посетителям парк будет приобретать новую окраску и в итоге будет расцвечен всеми цветами радуги.

Парк "Кузьминки". Фото: kuzpark.ru

Для людей старшего поколения парк подготовил танцевальную ретро-программу "Белый вальс". Репертуар составлен по желанию участников мероприятия. К Рождеству в "Бабушкинском" появится инсталляция "Полет ангела", будут звучать колокольный звон, а фольклорный ансамбль исполнит рождественские колядки. В конце праздника гостей парка ждет фейерверк.

В парке "Кузьминки" откроется ледовый город "Кузьминки ICE парк", где появятся детские и взрослые горки, лабиринт, каток, а также уникальные технологии подсветки. В новогоднюю ночь в парке выступят российские и зарубежные исполнители, игроки премьер-лиги КВН.

С 21 декабря в парке "Таганский" заработает рождественская ярмарка сувениров из городов России: Павлово-Посадские платки, изделия из Гжели, пастила из Коломны, пряники из Тулы. В новогоднюю ночь пройдет благотворительный аукцион, запуск в небо светящихся воздушных змеев, мастер-классы для взрослых и детей. На Рождество гости парка смогут принять участия в гуляниях с колядками и народными забавами. Например, в боях подушками, беге в мешках и катаниях на санях. Детям покажут короткие спектакли в вертепе.

Сад "Эрмитаж". Фото: mosgorsad.ru

В саду "Эрмитаж" праздничные мероприятия стартуют с 21 декабря. Откроет их ежегодная Рождественская ярмарка журнала Seasons. Каток в саду будет состоять из двух частей: с искусственным покрытием площадью 800 м/кв и с натуральным льдом площадью 4000 м/кв. На катке будет работать школа фигурного катания, детский уголок и кафе.