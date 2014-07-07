Фестивали бесплатных концертов стартовали в "Кузьминках"

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В столичном парке "Кузьминки" стартовали традиционные музыкальные летние фестивали, в рамках которых каждые выходные будут проходить бесплатные концерты под открытым небом, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Москвы.

В этом году культурная программа парка разделится на два этапа. Первый фестиваль, "Музыкальное лето в "Кузьминках", продлится до 12 июля. В ближайшую субботу в Музыкальном павильоне Конного двора усадьбы Влахернское-Кузьминки прозвучит классическая музыка конца XVIII - начала XIX века в исполнении российских музыкальных коллективов и музыкантов из стран ближнего зарубежья.

Вторым мероприятием запланирован фестиваль творческих коллективов землячеств. Артисты будут выступать каждую субботу в 19.00 до 23 августа. На концертах можно будет услышать музыкантов из Курска, Перми, Омска, Тулы, Алтайского края, Кемеровской области, Кубани и Белоруссии.

"Фестиваль творческих коллективов землячеств уже давно полюбился москвичам, именно поэтому мы каждое лето вновь приглашаем жителей столицы на любимые бесплатные концерты под открытым небом", отметил префект Юго-Восточного округа столицы, президент Ассоциации землячеств Москвы Владимир Зотов.

По его словам, основной задачей фестиваля является знакомство зрителей с народным творчеством разных уголков России и стран ближнего зарубежья.