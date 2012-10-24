Полиция не нашла взрывчатки на Кутузовском проспекте

Фото: ИТАР-ТАСС

Днем 24 октября в полицию позвонил мужчина и сообщил о подозрительном предмете под автомобилем Mercedes на Кутузовском проспекте.

Полицейские проверили предмет, обнаруженный под днищем автомобиля у дома №31, и пришли к выводу, что он не представляет угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте работали кинологи и специалисты-взрывотехники.

Напомним, 12 октября полиция также проверяла сообщение о взрывном устройстве на севере столицы. На припаркованном автомобиле Toyota, принадлежавшем главе управы одного из районов САО, полицейские обнаружили прикрепленную скотчем и проволокой коробку. Однако в ходе осмотра взрывчатых веществ не было найдено.