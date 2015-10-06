Неизвестную песню группы Nirvana опубликовали в интернете

Фото: facebook.com/Nirvana

В интернете появилась ранее не публиковавшаяся версия песни Sappy группы Nirvana. Как сообщает Pitchfork, композиция была записана в начале 1990-х годов, а в ноябре этого года она появится на виниловом сингле.

На официальных альбомах группы эту песню найти нельзя, однако она вышла на благотворительном сборнике No Alternative под другим названием.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=Si7Kdxf8CkA]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:KurtCobainVEVO

В ноябре этого года планируется выпустить диск Montage of Heck: The Home Recordings, где будут собраны домашние записи Курта Кобейна. Ожидается, что поклонники легендарного музыканта смогут найти там и Sappy.