06 октября 2015, 17:44

Культура

Неизвестную песню группы Nirvana опубликовали в интернете

Фото: facebook.com/Nirvana

В интернете появилась ранее не публиковавшаяся версия песни Sappy группы Nirvana. Как сообщает Pitchfork, композиция была записана в начале 1990-х годов, а в ноябре этого года она появится на виниловом сингле.

На официальных альбомах группы эту песню найти нельзя, однако она вышла на благотворительном сборнике No Alternative под другим названием.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=Si7Kdxf8CkA]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:KurtCobainVEVO

В ноябре этого года планируется выпустить диск Montage of Heck: The Home Recordings, где будут собраны домашние записи Курта Кобейна. Ожидается, что поклонники легендарного музыканта смогут найти там и Sappy.

Курт Кобейн – автор песен, музыкант и художник, более известный как вокалист и гитарист северо-американской рок-группы "Nirvana", исполнявшей альтернативный рок.

8 апреля 1994 музыканта обнаружили мертвым в его доме в Сиэтле. По одной из версий следствия, Курт ввел себе дозу героина, не совместимую с жизнью, и выстрелил себе в голову из ружья.

