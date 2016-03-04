Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта 2016, 09:05

Транспорт

Звонок о бомбе на Курском вокзале оказался ложным

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Взрывное устройство на Курском вокзале не обнаружили, сообщил Агентству "Москва" начальник пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов Константин Харламов.

"Взрывное устройство на Курском вокзале в Москве обнаружено не было. Движение электропоездов осуществляется по графику", – сказал Харламов.

Ранее m24.ru сообщало, что около тысячи человек было эвакуировано из здания Курского вокзала в Москве в связи с угрозой взрыва. Правоохранителям поступила информация о взрывном устройстве в камере хранения.

Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов Константин Харламов сообщил, что анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве поступил в 07:20.

В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что эвакуация пассажиров не повлияла на график движения поездов.

Курский вокзал эвакуации звонки о бомбе чп Константин Харламов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика