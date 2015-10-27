Детский балетный театр и Liquid Theatre отпразднуют Новый год на ЗИЛе

Фото предоставлено пресс-службой

С 25 по 30 декабря в культурном центре ЗИЛ пройдут новогодние выступления. Детский балетный театр представит спектакль "Щелкунчик", а Liquid Theatre проведет специальную интерактивную программу. Как сообщает пресс-служба ЗИЛа, территория культурного центра благодаря видеопроекциям и атмосферной музыке превратится в мир, навеянный образами Гофмана.

Детей ждет волшебная фабрика игрушек, где будут проходить игры и мастер-класс, затем состоится праздничный бал игрушек с выступление живого оркестра игрушечных солдатиков. После интерактивной программы зрителей ждет спектакль "Щелкунчик" в постановке артиста балета, педагога и хореографа Геннадия Ледяха. На сцену выйдут артисты Детского балетного театра в возрасте от 8 до 17 лет.

Детский балетный театр – неоднократный победитель и лауреат российских и международных профессиональных и творческих конкурсов и фестивалей детского народного творчества.

Liquid Theatre – едва ли не единственный в стране коллектив, который работает в жанре site-specific. Спектакли театра вырастают из территории, на которой актеры находятся здесь и сейчас, будь то фабрика, парк, двор жилого дома, вокзал или лестница театра.