Испанский хореограф Иван Перес поставил спектакль в КЦ ЗИЛ

"Афиша": Хореограф Иван Перес представит новый спектакль

Коллектив "Балет Москва" представит в Культурном центре ЗИЛ спектакль "Осторожно, двери закрываются!" в постановке испанского хореографа Ивана Переса, сообщает телеканал "Москва 24".

Идея постановки возникла у Переса, когда он ехал в московском метро. По словам хореографа, именно в метро он ощутил жесткую и агрессивную атмосферу Москвы. Спектакль показывает реакции людей на вынужденное взаимодействие с незнакомцами в замкнутом пространстве.

Можно ли сохранить индивидуальность в вагонной давке? Является ли личное пространство иллюзией? На эти вопросы Перес предлагает ответить зрителям.

Спектакль создан в 2013 году в рамках перекрестного года Россия – Голландия.

Показы пройдут 15 и 16 ноября. Начало в 20.00. Билеты – 900 рублей.