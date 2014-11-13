Испанский хореограф Иван Перес поставил спектакль в КЦ ЗИЛ

Коллектив "Балет Москва" представит в Культурном центре ЗИЛ спектакль "Осторожно, двери закрываются!" в постановке испанского хореографа Ивана Переса, сообщает телеканал "Москва 24".
Идея постановки возникла у Переса, когда он ехал в московском метро. По словам хореографа, именно в метро он ощутил жесткую и агрессивную атмосферу Москвы. Спектакль показывает реакции людей на вынужденное взаимодействие с незнакомцами в замкнутом пространстве.
Можно ли сохранить индивидуальность в вагонной давке? Является ли личное пространство иллюзией? На эти вопросы Перес предлагает ответить зрителям.
Спектакль создан в 2013 году в рамках перекрестного года Россия – Голландия.
Показы пройдут 15 и 16 ноября. Начало в 20.00. Билеты – 900 рублей.
Иван ПересИспанский танцовщик Нидерландского театра танца, хореограф. Окончил университет Rey Juan Carlos University по специальности "Хореография и драматургия". Работал с Иржи Килианом в Nederlands Dance Theatre. Сейчас Перес сотрудничает с танцевальным продюсерским центром Korzo.
Иван Переc – призер и номинант нескольких хореографических премий в Испании, Голландии и Германии.
