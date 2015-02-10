Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

10 февраля, 12:50

Лучшие фильмы фестиваля "Кино без барьеров" покажут в ЗИЛе

Культурный центр ЗИЛ инвалидность люди с ограниченными возможностями кино Кино без барьеров

Фото: Кадр из фильма "Неизвестная красота"

21 февраля в культурном центре ЗИЛ покажут лучшие фильмы Международного кинофестиваля "Кино без барьеров". Традиционно в программу кинофестиваля входят ленты о жизни людей с инвалидностью.

Среди картин фестиваля есть игровые, документальные и детские картины, ролики социальной рекламы, а также работы, снятые непосредственно людьми с инвалидностью и при их участии.

Ссылки по теме

Международный кинофестиваль "Кино без барьеров" проводится с 2002 года. На него приезжают режиссеры, актеры и герои фильмов с инвалидностью более чем из 30 стран мира. Основная цель фестиваля - привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Также фестиваль показывает, как жить активно и несмотря ни на что, реализовать свои возможности.

В 2010 году фестивали проходили в Москве и в Сочи. Всего было показано более 600 фильмов из 46 стран мира. Только в Москве на показах побывало около 15000 зрителей. Во время кинофестиваля проводится специальная детская программа, благодаря которой фильмы посмотрели более 4000 школьников.

В жюри кинофестиваля в разные годы входили Вадим Абдрашитов, Ирина Безрукова, Владимир Меньшов, Андрей Эшпай, Александр Митта, Артур Смольянинов и другие.


Начало просмотра – в 12.00. Вход свободный, необходима регистрация. 18+

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать