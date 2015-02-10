Лучшие фильмы фестиваля "Кино без барьеров" покажут в ЗИЛе

Фото: Кадр из фильма "Неизвестная красота"
21 февраля в культурном центре ЗИЛ покажут лучшие фильмы Международного кинофестиваля "Кино без барьеров". Традиционно в программу кинофестиваля входят ленты о жизни людей с инвалидностью.
Среди картин фестиваля есть игровые, документальные и детские картины, ролики социальной рекламы, а также работы, снятые непосредственно людьми с инвалидностью и при их участии.
В 2010 году фестивали проходили в Москве и в Сочи. Всего было показано более 600 фильмов из 46 стран мира. Только в Москве на показах побывало около 15000 зрителей. Во время кинофестиваля проводится специальная детская программа, благодаря которой фильмы посмотрели более 4000 школьников.
В жюри кинофестиваля в разные годы входили Вадим Абдрашитов, Ирина Безрукова, Владимир Меньшов, Андрей Эшпай, Александр Митта, Артур Смольянинов и другие.
Начало просмотра – в 12.00. Вход свободный, необходима регистрация. 18+