Семен Елистратов завоевал серебро на Кубке мира по шорт-треку в Монреале

Фото: ТАСС

Россиянин Семен Елистратов завоевал серебро на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который завершился в Монреале, сообщает МИА "Россия сегодня"

Елистратов показал время 1 минута 24,785 секунды. Всего на 0,175 секунды россиянина опередил южнокореец Син Да Ун. Третье время показал венгр Шандор Лю Шаолинь (1.24,837).

Еще одну медаль сборной России принесли Эмина Малагич, Екатерина Стрелкова, Софья Просвирнова и Екатерина Константинова, занявшие третье место в эстафете на 3000 метров. Россиянки показали время 4 минуты 13,602 секунды.

Победу отпраздновали представительницы Южной Кореи (4.09,985), вторыми стали итальянки (4.11,006).