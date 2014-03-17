Фото: ИТАР-ТАСС

Француз Мартен Фуркад досрочно выиграл Кубок мира по биатлону. За один этап до окончания соревнований он стал недосягаем для конкурентов.

Фуркад финишировал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, что позволило ему набрать 744 очка в зачете состязаний. Этого оказалось достаточно, чтобы получить Большой хрустальный глобус, который вручается лучшему биатлонисту по итогам сезона.

Примечательно, что Фуркад выигрывает этот приз третий год подряд. Ранее такое удавалось только его соотечественнику Рафаэлю Пуаре и немцу Франку Ульриху.

Победителем в гонке, ставшей "медальной" для Фуркада, стал норвежец Йоханнес Бе.

Заключительный этап Кубка мира пройдет 20-23 марта в норвежском Холменколлене.