M24.ru покажет выступление Александра Маслякова (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

9 ноября в ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная 55-летию КВН. Мероприятие приурочено к праздничному концерту, который состоится в Кремле, и выходу в свет книги "КВН жив! Самая полная энциклопедия". В рамках мероприятия запланирована встреча с ее автором Александром Масляковым. Об истории Клуба веселых и находчивых также расскажут:

генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст;

ведущий премьер-лиги КВН, генеральный директор телевизионного творческого объединения "АМИК" Александр Масляков-младший;

член жюри КВН, кинорежиссер Юлий Гусман.

Сам концерт намечен на 12 ноября. В рамках праздника пройдет традиционный Кубок мэра Москвы, в котором встретятся чемпионы высшей лиги КВН последних пяти лет.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 9 ноября в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.