"Спартак" проиграл "Рубину" и вылетел из Кубка России

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

В матче 1/8 финала Кубка России на стадионе "Казань-Арена" московский "Спартак" уступил "Рубину" со счетом 0:2 и покинул турнир.

Командам не хватило 90 минут встречи, чтобы выявить победителя, таким образом игра перешла в дополнительное время. На 108-й минуте хозяева поля счет открыли. Канунников подал с правого фланга, а Ливайя, выскочив на мяч из-за спин защитников, удачно подставил ногу, и игровой снаряд оказался в сетке ворот Артема Реброва.

А еще через несколько минут "красно-белые", которые в Казани не могли рассчитывать на заболевшего главного тренера Мурата Якина, и вовсе остались вдесятером. Тино Коста получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Казанцы установили окончательный счет уже в компенсированное время, с пенальти отличился Сердар Азмун.

После этого матча определились все восемь команд, вышедшие в четвертьфинал Кубка России в сезоне-2014/15.

"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань),

"Мордовия" (Саранск) - "Кубань" (Краснодар),

ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара),

"Арсенал" (Тула) - "Газовик" (Оренбург).

Поединки 1/4 финала пройдут 2 и 3 марта 2015 года.