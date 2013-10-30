"Локомотив" проиграл "Ротору" и вылетел из Кубка России

Московский "Локомотив" в Волгограде уступил местному "Ротору" в матче 1/16 Кубка России. Основное время матча завершилось вничью, а в серии послематчевых пенальти победу одержали хозяева.

Матч не изобиловал голевыми моментами, но в целом, более убедительно смотрелись москвичи. Самый опасный эпизод создал "Локомотив" на 70-й минуте встречи. Михалик нанес мощный удар из-за пределов штрафной - мяч попал в крестовину и отлетел в поле.

В основное время поединка команды ворота друг друга так и не распечатали. Два дополнительных тайма по пятнадцать минут также не выявили сильнейшего.

Судьбу путевки в 1/8 Кубка России "Ротору" и "Локомотиву" пришлось решать в серии послематчевых пенальти.

Удачливее оказались хозяева, которые выиграли со счетом 4:3. Решающим оказался удар Оздоева, который угодил мячом в голкипера "Ротора".

Таким образом, из 12 команд премьер-лиги, которые играли в среду матчи против клубов из низших дивизионов, борьбу за трофей продолжат только 5 - "Спартак", ЦСКА, "Томь", "Краснодар" и "Ростов".