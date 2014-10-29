Форма поиска по сайту

29 октября 2014, 19:15

Спорт

"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Кубке России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В рамках 1/8 финала Кубка России московский "Локомотив" на выезде обыграл с минимальным счетом "Уфу" - 1:0.

Единственный мяч в этой игре был забит на 19-й минуте. "Красно-зеленые" провели быструю атаку по правому флангу, Самедов навесил во вратарскую, а Буссуфа, выскочив из-за спины защитника, головой вколотил мяч в ближнюю девятку.

Во втором тайме "Локомотив" пытался сдерживать игру, тем не менее пропускал наигранные контратаки башкирской команды. Однако сравнять счет хозяевам поля все-таки не удалось. В четвертьфинале турнира "железнодорожники" сыграют с победителем пары "Рубин" - "Спартак".

Стоит отметить, что перед матчем над Уфой сгустился туман, ближе к его началу он усилился, но затем ситуация немного нормализовалась. По ходу встречи видимость вновь стала ухудшаться.

