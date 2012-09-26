Столичный "Спартак" вышел в следующий раунд Кубка России по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" вышел в следующий раунд кубка страны по футболу, одержав волевую победу над белгородским "Салютом" со счетом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 22-й минуте игры. Отличился Москера, который вышел один на один с Песьяковым и переиграл голкипера "красно-белых".

Вел в счете "Салют" недолго. Уже через десять минут "Спартак" восстановил равновесие - Жано пробил по воротам после передачи с фланга и мяч оказался в воротах белгородцев.

Первый тайм завершился с ничейным результатом, а во второй половине игры москвичи владели игровым преимуществом и закономерно добились победы.

Решающий мяч был забит на 53-й минуте. Де Зеув замкнул фланговый прострел Яковлева.

Все попытки "Салюта" отыграться были безуспешными, более того, уже в добавленное время белгородцы остались вдесятером - за вторую желтую карточку был удален Цуканов.

В следующем круге подопечным Унаи Эмери предстоит помериться силами с "Ростовом". Матч состоится 30 октября в Москве.