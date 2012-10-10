Москвичи завоевали 7 медалей на Кубке Федерации по фигурному катанию

Фото: sport.mos.ru

В Сочи завершился Кубок Федерации по фигурному катанию. Москвичи выступили на соревнованиях очень успешно - столичным спортсменам удалось завоевать семь медалей разного достоинства.

Соревнования завершились 7 октября и проходили на арене "Айсберг", построенной для Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В женском одиночном катании москвичкам удалось завоевать две медали. Полина Коробейникова стала серебряным призером соревнований, а Софья Бирюкова - бронзовой.

В спортивном танце спортсменам столицы удалось занять весь пьедестал почета. Екатерина Пушкаш/Джонатан Гурейро выиграли золото, Виктория Синицына/Руслан Жиганшин расположились на втором месте, а дуэт Валерия Старыгина/Иван Волобуев довольствовались бронзой.

В парном катании безоговорную победу одержали экс-чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов. Московская пара Татьяна Новик/Андрей Новоселов стали бронзовыми призерами Кубка Федераций.

В мужском одиночном катании серебро завоевал москвич Сергей Воронов.