Фото: ТАСС/Алексей Насыров

Россиянин Михаил Южный вышел в четвертьфинал Кубка Кремля. В матче второго круга теннисист без особых проблем сломил сопротивление аргентинца Хуана Монако.

Первый сет остался за Южным - 6:3, а во второй партии дело дошло до тай-брейка, который также выиграл россиянин - 7:6.

Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Примечательно, что Южный реализовал половину своих брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал россиянин, имеющий седьмой номер "посева", поспорит с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Отметим, что Южный уже выигрывал Кубок Кремля в 2009 году.