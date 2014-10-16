Фото: ТАСС/Алексей Насыров
Россиянин Михаил Южный вышел в четвертьфинал Кубка Кремля. В матче второго круга теннисист без особых проблем сломил сопротивление аргентинца Хуана Монако.
Первый сет остался за Южным - 6:3, а во второй партии дело дошло до тай-брейка, который также выиграл россиянин - 7:6.
Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Примечательно, что Южный реализовал половину своих брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал россиянин, имеющий седьмой номер "посева", поспорит с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.
Отметим, что Южный уже выигрывал Кубок Кремля в 2009 году.