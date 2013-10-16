Теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Светлана Кузнецова. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Москве. В рамках Кубка Кремля она в двух сетах обыграла шведку Софию Арвидссон.

Первый сет завершился со счетом 6:2, а во второй партии соперница навязала борьбу Кузнецовой, но не сумела довести встречу до тай-брейка - 7:5.

Россиянка превзошла соперницу по всем ключевым показателям. Так, Кузнецова совершила 7 эйсов, а Арвидссон - ни одного, а общее количество выигранных очков у российской теннисистки больше на 19 пунктов.

Отметим, что Кузнецова стала первой четвертьфиналисткой Кубка Кремля.