Действующий чемпион "Кубка Кремля" снялся с турнира

Фото: M24.ru

Действующий чемпион "Кубка Кремля" француз Ришар Гаске отказался от участия в турнире, сообщается на сайте турнира. Спортсмен намерен сконцентрироваться на выступлении в Кубке Дэвиса, где его сборная сыграет со швейцарцами.

В основной сетке Кубка Кремля Гаске заменит итальянский теннисист Симоне Боллели.

Отметим, что в турнире также не примет участия уругваец Пабло Куэвас. О причинах его отказа выступать в Москве не сообщается.

"Банк Москвы Кубок Кремля" пройдет в Москве с 13 по 19 октября. Это соревнование является самым престижным из теннисных турниров, проходящих в столице.