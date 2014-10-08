Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2014, 18:42

Спорт

Действующий чемпион "Кубка Кремля" снялся с турнира

Фото: M24.ru

Действующий чемпион "Кубка Кремля" француз Ришар Гаске отказался от участия в турнире, сообщается на сайте турнира. Спортсмен намерен сконцентрироваться на выступлении в Кубке Дэвиса, где его сборная сыграет со швейцарцами.

В основной сетке Кубка Кремля Гаске заменит итальянский теннисист Симоне Боллели.

Отметим, что в турнире также не примет участия уругваец Пабло Куэвас. О причинах его отказа выступать в Москве не сообщается.

"Банк Москвы Кубок Кремля" пройдет в Москве с 13 по 19 октября. Это соревнование является самым престижным из теннисных турниров, проходящих в столице.

Сайты по теме


Кубок Кремля Ришар Гаске

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика