22 апреля 2013, 10:02

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Федерации

Мария Кириленко. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Федерации. В полуфинале наши девушки обыграли команду Словакии со счетом 3:2.

После первого дня соревнований сборная России уступала со счетом 0:2 и для выхода в финал требовалось одержать три победы в оставшихся трех матчах.

Первой на корт вышла Мария Кириленко. Россиянка в двух сетах сломила сопротивление Доминики Цибулковой - 7:5, 6:1.

Во второй одиночной встрече играли Екатерина Макарова и Даниэла Хантухова. Макарова в трех сетах одержала победу - 6:3, 4:6, 6:4.

Судьба путевки в финал решалась в парном разряде. Дуэт Макарова/Веснина не оставил шансов паре Хантухова/Цибулкова - 4:6, 6:3, 6:1.

Соперник сборной России опредилится в матче сборных Италии и Чехии.

Кубок Федерации

