Сборные России и Словакии сразятся в полуфинале Кубка Федерации

Мария Кириленко. Фото: ИТАР-ТАСС

Женские сборные России и Словакии поборются за выход в финал Кубка Федерации. Матч между национальными командами пройдет в спорткомплексе "Крылатское" с 20 по 21 апреля.

За сборную России выступят 12-я ракетка мира Мария Кириленко и 26-я - Анастасия Павлюченкова. В парном разряде за нашу команду сыграет дуэт Екатерина Макарова/Елена Веснина.

Команду Словакии представят Доминика Цибулкова, Магдалена Рыбарикова, Даниэла Хантухова и Яна Цепелова.

Сборные России и Словакии встречались дважды, и оба раза наша команда победила со счетом 3:2. Последняя встреча прошла в 2001 году в Братиславе.

Отметим, что текущий розыгрыш Кубка Федерации является юбилейным - 50-м. Сборная России четырежды выигрывала главный командный трофей в женском теннисе - в 2004-м, 2005-м, 2007-м и 2008-м годах.