Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2015, 21:14

Спорт

Российские теннисисты сравняли счет в матче с Данией

Фото: M24.ru

Российские теннисисты сравняли счет в первом матче розыгрыша Кубка Дэвиса против Дании. Андрей Кузнецов в трех сетах обыграл Мартина Педерсена.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:5. Примечательно, что Кузнецов превзошел датчанина практически во всех игровых компонентах.

Педерсен сумел навязать Кузнецову борьбу лишь в третьем сете, но на концовку партии у датчанина не хватило сил.

Таким образом, сборная России сравнивает счет в поединке с датчанами. В первой встрече дня Донской сенсационно уступил Нильсену.

7 марта в 12.00 начнется игра парного разряда.

Кубок Дэвиса Андрей Кузнецов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика