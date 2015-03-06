Российские теннисисты сравняли счет в матче с Данией

Фото: M24.ru
Российские теннисисты сравняли счет в первом матче розыгрыша Кубка Дэвиса против Дании. Андрей Кузнецов в трех сетах обыграл Мартина Педерсена.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:5. Примечательно, что Кузнецов превзошел датчанина практически во всех игровых компонентах.
Педерсен сумел навязать Кузнецову борьбу лишь в третьем сете, но на концовку партии у датчанина не хватило сил.
Таким образом, сборная России сравнивает счет в поединке с датчанами. В первой встрече дня Донской сенсационно уступил Нильсену.
7 марта в 12.00 начнется игра парного разряда.