Аршавин сменил "Зенит" на "Кубань"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Нападающий Андрей Аршавин перешел из "Зенита" в краснодарскую "Кубань". Футболист подписал контракт с "желто-зелеными" сроком на один год, сообщает ТАСС.

"Зенит" был не заинтересован в услугах Аршавина, рассматривался вариант с его отправкой в дубль, но форвард приглянулся "Кубани".

Аршавин является одним из самых известных российских футболистов. Воспитанник санкт-петербургского "Зенита", он отдал "сине-бело-голубым" в общей сложности 10 лет.

На счету Аршавина 57 голов в 283 матчах. Форвард трижды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной России нападающий занял третье место на чемпионате Европы 2008 года. Это выступление до сих пор считается самым успешным за всю историю существования сборной России.