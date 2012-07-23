Ремонт Крымского моста завершится осенью

ИТАР-ТАСС

Ремонт Крымского моста завершится в середине октября, а не в конце года, как планировалось ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГБУ «Гормост».

«Работы будут осуществляться ежедневно в круглосуточном режиме», - отметил представитель предприятия.

Он подчеркнул, что проводимые мероприятия не потребуют одновременного перекрытия всех полос движения. Будет перекрываться по 300 метров каждой полосы по очереди.

В ходе работ будет заменено 348 погонных метров деформационных швов.

Восстановительные работы начались на Крымском мосту в ночь с 20 на 21 июля.

Висячий Крымский мост был построен в 1938 году по проекту архитектора Александра Власова и инженера Бориса Константинова. Крымский мост проходит через Москву-реку, он расположен на трассе Садового кольца и соединяет Крымскую площадь с улицей Крымский Вал.