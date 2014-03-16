Форма поиска по сайту

16 марта 2014, 14:52

В Севастополе подвели первые итоги по явке на референдум

Избирательная комиссия Севастополя приводит первые цифры по явке на референдуме. Промежуточные итоги подвел глава избиркома Валерий Медведев.

"Работает 192 участка и соответствующие участковые комиссии. В минуту на одном участке голосует примерно 3-4 человека. Около 30 тысяч человек голосует в среднем за один час. В настоящее время около 90 тысяч человек должны еще проголосовать", - сообщил в эфире телеканала "Москва 24" глава избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев.

Как заявляют в МВД республики, референдум в Крыму проходит без нарушений и происшествий. Там также напомнили, что перед голосованием во всех городах были усилены меры безопасности. До сих пор особое внимание уделяется избирательным участкам.

Сюжеты: События в Крыму , Статус Крыма
Крым Севастополь Валерий Медведев жизнь в мире референдумы

Главное

