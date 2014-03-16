В Севастополе подвели первые итоги по явке на референдум

Избирком Севастополя приводит первые итоги по явке на референдум

Избирательная комиссия Севастополя приводит первые цифры по явке на референдуме. Промежуточные итоги подвел глава избиркома Валерий Медведев.

"Работает 192 участка и соответствующие участковые комиссии. В минуту на одном участке голосует примерно 3-4 человека. Около 30 тысяч человек голосует в среднем за один час. В настоящее время около 90 тысяч человек должны еще проголосовать", - сообщил в эфире телеканала "Москва 24" глава избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев.

Как заявляют в МВД республики, референдум в Крыму проходит без нарушений и происшествий. Там также напомнили, что перед голосованием во всех городах были усилены меры безопасности. До сих пор особое внимание уделяется избирательным участкам.