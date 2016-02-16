В Крылатском проведут соревнования по мотокроссу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

27 февраля на Стадионе технических видов спорта в Крылатском пройдут зимние соревнования по мотокроссу, сообщают организаторы. Мотокросс – это гонка на специальных спортивных мотоциклах, которая проводится на пересеченной местности по замкнутой трассе с различными препятствиями – как искусственными, так и естественными.

Участие в мероприятии примут спортсмены из разных регионов страны. Они продемонстрируют свое мастерство в области мотокросса и поборются за кубок победителя в различных классах мотоциклов и возрастных категориях.

Кроме того, зрители увидят мотофристайл-шоу, поучаствуют в мастер-классах от атлетов проекта "Монстр Мания".

Главная цель проведения этих соревнований – популяризация среди населения здорового образа жизни.